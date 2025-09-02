Alcalde Javier Díaz González dona camiones recolectores de basura a Juárez y Candela en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- En un ejemplo de solidaridad y trabajo coordinado entre los municipios, a nombre de las y los saltillenses, el alcalde Javier Díaz González donó dos camiones recolectores de basura, uno a Juárez y otro a Candela, Coahuila.

Díaz González apuntó que, siguiendo el liderazgo del gobernador, Manolo Jiménez Salinas, la capital de Coahuila une esfuerzos con estos municipios y les entrega en donación estas dos unidades para beneficio de su población.

"En Coahuila trabajamos de la mano en todos los temas y esta sinergia que se hace entre los municipios fortalece a nuestra entidad para consolidarla como una de las mejores a nivel nacional", afirmó Díaz González.

El Alcalde de Saltillo dijo que, entre los servicios públicos que se brindan, el de recolección de basura es el mejor evaluado por la población y que, inclusive, es uno de los mejores a nivel nacional, además de que es operado por la administración municipal.

En sus mensajes por separado, la alcaldesa de Juárez, Ana Liliana Quiñones Nájera; y el alcalde de Candela, Fernando Juárez Santos, agradecieron este gesto por parte de su homólogo de la capital, Javier Díaz González.

"Se trata de una herramienta que representa mucho más que un vehículo, por lo que a nombre de la población de Juárez agradecemos por esta importante aportación", apuntó Quiñones Nájera.

"Este es un gesto de grandeza que viene a transformar nuestro servicio de recolección de basura y que, por ende, mejora la calidad de vida de la gente de Candela", afirmó el edil Juárez Santos.

El director de Servicios Públicos de Saltillo, Aníbal Soberón Rodríguez, afirmó que se trata de dos unidades en excelentes condiciones físico-mecánicas, ambas de la marca Freightliner, una modelo 2016 y otra 2018, con caja compactadora de 15.3 y 16 metros cúbicos.

En el evento también estuvo el regidor presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Carlos Gerardo Kalionchiz Reyes, el secretario del Ayuntamiento de Saltillo, Francisco Saracho Navarro; así como funcionarios de los municipios beneficiados.