Prioridad en reposición de tarjetas preferenciales en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– El proceso de credencialización para el sistema de transporte "Aquí Vamos Gratis" avanza de manera constante y ya supera las 20 mil 400 personas registradas en el formato en línea, informó Víctor de la Rosa, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible.

De acuerdo con el funcionario, el ritmo de registros se mantiene conforme a lo previsto en las proyecciones iniciales. "Ayer por la tarde, al cierre, los últimos números que revisamos muestran que ya son más de 20 mil 400 personas inscritas. Esto va muy parejo con lo que teníamos pronosticado", explicó.

Actualmente, en los dos sistemas de transporte de la ciudad se contabilizan alrededor de 21 mil tarjetas en uso. La prioridad, detalló De la Rosa, ha sido garantizar que los usuarios con tarifas preferenciales cuenten con una reposición inmediata para evitar afectaciones en su movilidad.

"Nos importaba mucho que fueran primero las tarjetas preferenciales, porque son las que podían generar una molestia inmediata entre la población. Afortunadamente ahí van los números", señaló.

El funcionario subrayó que aún falta fortalecer la credencialización con tarjetas generales, aunque se espera que el proceso avance con mayor rapidez en los próximos días.

Además, resaltó que este nuevo esquema también busca corregir deficiencias detectadas en el pasado, como la falta de capacitación del personal, las denuncias de uso indebido de las unidades y la prevención de accidentes viales.

Con el programa "Aquí Vamos Gratis", el municipio busca garantizar un servicio de transporte público más eficiente, accesible y seguro para toda la ciudadanía.