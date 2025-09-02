Emotivo parto en Saltillo: madre da a luz en la calle

SALTILLO, COAHUILA.– Lo que sería un traslado común al hospital se convirtió en un momento inesperado para una joven pareja, luego de que el parto de su tercer hija se adelantara y la madre diera a luz en pleno cruce de las calles Francisco Coss y Matamoros, en el corazón de Saltillo.

La pequeña, que llevará por nombre Dulce, llegó al mundo antes de lo previsto. El parto estaba programado para mediados de septiembre, sin embargo, la madrugada del martes la madre comenzó a sentir fuertes contracciones que se intensificaron durante la mañana. Ante la urgencia, la familia se dirigió al Hospital Universitario, pero no alcanzaron a llegar.

Al ver que el nacimiento era inminente, el padre detuvo la marcha y, con el apoyo de operadores del sistema de emergencias 911 vía telefónica, logró asistir a su esposa y recibir a la bebé en el interior del vehículo.

Minutos más tarde arribaron paramédicos de SAMU, quienes brindaron atención médica inmediata y trasladaron a madre e hija al hospital para descartar complicaciones.

El personal médico del Hospital Universitario confirmó que tanto la madre como la recién nacida se encuentran estables y bajo observación. La niña recibe los cuidados propios de un parto adelantado, pero hasta el momento no se han reportado complicaciones.

El sorpresivo nacimiento generó expectación entre transeúntes y automovilistas que presenciaron la inusual escena en el centro de la ciudad.