Alcalde Javier Flores reconoce a Emma Rodríguez por sus logros en taekwondo

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – El alcalde Javier Flores Rodríguez felicitó a la pequeña atleta sambonense Emma Natalia Rodríguez Flores, quien ha destacado recientemente en competencias de taekwondo, obteniendo importantes triunfos a nivel estatal.

Emma Natalia, quien vive en la zona centro de San Buenaventura, compartió con orgullo que en las últimas semanas logró primer lugar estatal en la modalidad de poomsae (formas) y en combate, resultado que le permitió clasificar al Macro Regional que se llevará a cabo en Zacatecas del 20 al 22 de marzo.

La talentosa deportista de 11 años expresó sentirse muy feliz de practicar este deporte desde hace seis años, tiempo en el que ha demostrado disciplina, constancia y amor por el taekwondo.

Durante su visita a la Presidencia Municipal, el alcalde Javier Flores Rodríguez reconoció su esfuerzo y dedicación, motivándola a seguir preparándose y representando con orgullo a San Buenaventura en las próximas competencias. Además, anunció su apoyo para cubrir los gastos de traslado al evento macro regional.

Emma Natalia compartió que desde sus inicios ha buscado motivar a sus amigas y a otros niños para que persigan sus sueños y se animen a practicar algún deporte, recordándoles que con esfuerzo y perseverancia también pueden alcanzar sus metas.

La disciplinada atleta cursa sus estudios en la escuela primaria Año de Juárez, donde maestros y compañeros la felicitan cada vez que obtiene un nuevo logro, recibiendo también el cariño y respaldo constante de sus padres.

Para poder asistir a la competencia regional, Emma Natalia mencionó que estará realizando diversas actividades para recaudar fondos, contando ya con el apoyo del Gobierno Municipal y de la comunidad que reconoce su talento y dedicación.