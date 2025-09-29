Javier Flores Rodríguez lidera evento educativo en Escuela Margarita Maza Juárez

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de San Buenaventura participó en el tradicional Lunes Cívico celebrado en la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, donde el alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado del Cabildo, reafirmó su compromiso con la educación y la formación en valores de la niñez sambonense.

Durante la ceremonia, el alcalde dirigió un mensaje emotivo a la comunidad escolar, saludando al director del plantel, profesor Idilio Tapia Alcalá, así como al personal docente, administrativo, de apoyo y a los padres de familia. Destacó que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y aseguró que su administración seguirá impulsando programas y acciones que fortalezcan la calidad académica en cada plantel.

"La escuela es el lugar donde se forja el futuro de San Buenaventura. Por eso, hoy reiteramos nuestra alianza con los maestros, con los padres de familia y con los alumnos para trabajar unidos por una niñez con más oportunidades. La educación, junto con los valores, es el pilar para formar ciudadanos responsables y preparados para los retos del mañana", expresó Javier Flores Rodríguez.

El edil reconoció la estrecha colaboración entre el Gobierno del Estado, el municipio, el magisterio y la sociedad de padres de familia, subrayando que solo con la suma de esfuerzos será posible que los estudiantes alcancen su máximo potencial.

La jornada cívica estuvo llena de unidad, respeto y compromiso, resaltando los valores patrios y la importancia de fortalecer la identidad escolar. Finalmente, el alcalde reiteró que seguirá visitando las escuelas de la localidad para escuchar de cerca las necesidades y trabajar en soluciones que impacten directamente en la comunidad educativa.