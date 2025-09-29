Sector hotelero busca regulación ante Copa Mundial Fútbol 2026

SALTILLO, COAH.- Ante la proximidad de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en el vecino estado de Nuevo León, el sector hotelero en Coahuila manifestó su preocupación por el crecimiento de alojamientos temporales ofrecidos a través de plataformas digitales, como Airbnb, sin regulación clara ni supervisión adecuada.

Héctor Horacio Dávila Rodríguez, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, informó que muchas personas ya están considerando rentar cuartos o departamentos como hospedaje informal para capitalizar la llegada de visitantes durante el evento deportivo.

Por ello, Dávila Rodríguez sostuvo una reunión con la Diputada Luz Elena Morales Núñez, Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, a fin de solicitar el impulso a la llamada "Ley Airbnb", con el objetivo de establecer un marco legal que regule este tipo de servicios de alojamiento.

En respuesta, comentó que la legisladora señaló que el tema ya está siendo abordado por la Secretaría de Turismo estatal, y se trabaja en una iniciativa que contemple no solo aspectos económicos, sino también de seguridad, salud y legalidad.

"Nos preocupa que estos espacios no cuenten con rutas de evacuación, normas de higiene, o siquiera estén dados de alta ante las autoridades. Además, hay riesgos reales como la comisión de delitos o incluso casos de prostitución infantil, lo cual debemos evitar", advirtió el líder hotelero.

Dávila Rodríguez subrayó la urgencia de acelerar el proceso legislativo, ya que el Mundial representa una oportunidad importante para el turismo en la región Sureste del estado, y debe garantizarse que todos los servicios de hospedaje operen bajo condiciones seguras y reglamentadas.

"El objetivo no es frenar la actividad, sino poner piso parejo. Si los hoteles cumplen con todas las regulaciones, quienes rentan por plataforma también deben hacerlo", concluyó.