Rehabilitación del Parque Ecológico la Aurora en Saltillo iniciará en 2026

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo se prepara para darle un nuevo aire a uno de sus pulmones más importantes: el Parque Ecológico la Aurora. El proyecto de rehabilitación arrancará en 2026 y contempla la incorporación de caballerizas, un pozo de agua recién inaugurado y la mejora de áreas deportivas y recreativas.

Antonio Cepeda, titular del INEDEC, explicó que aunque este año está por cerrar, ya se planifica iniciar con fuerza en 2026.

"En particular queremos avanzar con el centro ecuestre, el mantenimiento de los parques, el deshierbe y la expansión del campo de tiro con arco", detalló.

El centro ecuestre será uno de los puntos clave. Ahí se realizan equinoterapias dirigidas a niños y adultos, por lo que se construyen caballerizas con apoyo de Aguas de Saltillo (Agsal). Con ello, aumentará la capacidad de caballos y mejorarán las condiciones para brindar terapias.

Otra de las áreas contempladas es el campo de tiro con arco, que podría expandirse para recibir a más deportistas.

Sobre la problemática de agua en el parque, Cepeda aseguró que quedará resuelta gracias al pozo "Paraíso 3", que no solo abastecerá al área verde, sino también a las colonias aledañas.

En paralelo, el funcionario informó que ya se trabaja en la reparación del Estadio Olímpico, donde una corriente de agua derribó parte de la barda perimetral. Además, se avanza en la recarga de caucho y arena del campo de fútbol, así como en la adquisición de material para el gimnasio de luchas.