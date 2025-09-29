Alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, garantiza seguridad vial en escuelas primarias

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, aseguró que su administración mantiene como prioridad la integridad de alumnos y padres de familia durante los horarios de entrada y salida en las escuelas primarias Melquiades Ballesteros y Vicente Guerrero, ubicadas en la zona centro del municipio.

Esto, luego de que en redes sociales circularan señalamientos en contra de Transporte y Vialidad municipal, acusando presuntos cobros por estacionarse al momento de dejar o recoger a los estudiantes. La alcaldesa descartó de manera tajante que exista algún tipo de cuota.

"En nuestra administración nada es recaudatorio, y menos tratándose de la educación de los menores; lo que queremos es ordenar y cuidar", subrayó.

Pérez Cantú reconoció, sin embargo, que el problema radica en la forma en que algunos padres se estacionan en dos o hasta tres filas, lo que provoca caos vehicular en la zona centro y eleva el riesgo de accidentes.

"Se cuida la integridad de los niños ya que es mucha la problemática que está surgiendo. A veces los mismos padres de familia no nos apoyan; falta un poco de cultura, de paciencia y sobre todo llegar a tiempo al destino", agregó.

La edil reiteró que el objetivo es mantener la seguridad y el orden, aunque señaló que algunos padres, sobre todo quienes recién ingresan a estas instituciones educativas, aún no comprenden las medidas implementadas.