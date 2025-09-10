Alcalde de San Buenaventura inicia Programa 'Mejora tu Colonia' para transformar espacios públicos

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con entusiasmo y a primera hora del día, el municipio de San Buenaventura dio inicio al programa 'Mejora tu Colonia' en la Solidaridad. A partir de las 6:00 a.m., cuadrillas municipales, personal estatal y el equipo de los chalecos verdes se sumaron a esta iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes con acciones directas en sus comunidades.

El alcalde Javier Flores Rodríguez agradeció el respaldo del gobierno estatal, destacando el apoyo del subsecretario Sergio Sisbeles Alvarado y su representante en la región, Erika Valdés, quien estuvo presente durante el arranque del programa.

'Cada calle iluminada y segura brinda confianza a nuestras familias, espacios tranquilos para nuestros jóvenes y bienestar para nuestros adultos mayores. Este programa no sólo es de servicios públicos, es un símbolo de compromiso y cercanía con la gente', afirmó Erika Valdés, al invitar a la ciudadanía a sumarse a estas jornadas de trabajo comunitario.

Por su parte, el alcalde Javier Flores señaló que las labores incluirán limpieza general, descacharrización, retiro de escombro, bacheo, mejora del alumbrado público y revisión de vialidades, todo con el objetivo de transformar los espacios públicos y prevenir riesgos.

Las acciones del programa 'Mejora tu Colonia' se llevarán a cabo cada miércoles en diferentes sectores del municipio, priorizando la periferia. Tras la colonia Solidaridad, se planea continuar en Esperanza, Saca de Bucareli y Amalia, entre otras.

'Dicen que de la vista nace el amor, y aquí vienen grandes proyectos para San Buenaventura y para todas nuestras colonias', concluyó el alcalde.