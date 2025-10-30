Jesús Javier Flores asegura entorno seguro en Panteón Municipal para Día de Muertos

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– En preparación para las celebraciones del Día de Muertos, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez supervisó personalmente los trabajos de limpieza y mantenimiento en el Panteón Municipal "El Refugio".

Desde la entrada por la carretera 30 hasta el interior del camposanto, se realizaron labores de limpieza integral, colocación de contenedores para basura y revisión de piletas con agua ya listas para uso de los visitantes.

Durante su recorrido, el presidente municipal dialogó con los departamentos que participarán en la logística de los días 1 y 2 de noviembre, con el objetivo de garantizar un entorno limpio, seguro y ordenado para las familias que acudan a honrar a sus seres queridos.

El edil informó que se implementarán operativos preventivos en coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública, además del apoyo con pipas de agua para asegurar el abastecimiento en todas las áreas del panteón.

"Queremos que los visitantes encuentren el panteón en las mejores condiciones, con servicios disponibles y la tranquilidad de poder acudir con seguridad", destacó el alcalde Javier Flores.