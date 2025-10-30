Acciones de fumigación y control para combatir el dengue en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Javier Flores Rodríguez informó que se implementó un cerco sanitario contra el dengue en varios sectores del municipio, luego del fallecimiento de la joven Paulina, estudiante de la Escuela Normal, originaria de Nadadores pero residente de San Buenaventura, quien perdió la vida a causa de dengue hemorrágico.

El edil detalló que, en coordinación con la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, se realizaron acciones de fumigación y control en la colonia California —ubicada en los límites con Nadadores—, así como en la colonia 16 de Abril, la zona Centro, 18 de Febrero y la calle Ramos Arizpe.

"Estamos redoblando esfuerzos para combatir el dengue. Pedimos a la población tirar el agua acumulada en todos los recipientes que puedan servir como criaderos del mosco transmisor. Además, si alguna persona presenta síntomas y se realiza estudios en laboratorios o farmacias, es importante que los resultados se reporten a la Secretaría de Salud o que acudan directamente a los hospitales, para tener un registro más certero de los casos positivos", explicó el alcalde.

Flores Rodríguez mencionó que, hasta el momento, se tienen registrados seis casos positivos de dengue en San Buenaventura, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener sus patios limpios y atender las recomendaciones de las autoridades de salud.