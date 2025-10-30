Coordinadora de Protección Animal en Frontera pide precaución con adopción de gatos negros en Día de Muertos

FRONTERA, COAHUILA.- Ante la cercanía del Día de Muertos, la coordinadora de Protección Animal en Frontera, Tuilzie Ibarra Vázquez, pidió a la población evitar entregar gatos negros en adopción hasta después del 2 de noviembre, con el fin de prevenir que sean utilizados en rituales o actos de maltrato.

Estamos en fechas próximas donde hay personas con creencias diferentes, ´brujitas´ que realizan algún tipo de magia, y estas fechas se prestan para que busquen mucho a los gatos negros. Por eso pedimos a la ciudadanía que esté muy al pendiente", expresó la funcionaria.

Ibarra Vázquez explicó que, aunque los solicitantes parezcan buenos prospectos para cuidar a una mascota, es preferible esperar unos días más antes de concretar la adopción, debido al riesgo que representa esta temporada.

Detalló que en los últimos días se ha observado un incremento en publicaciones de adopciones en redes sociales, particularmente de gatitos de color negro, lo que genera preocupación entre los rescatistas y autoridades.

Recordó que en años anteriores, cuando trabajaba como rescatista independiente, le tocó conocer casos en los que gatos de este color fueron sacrificados o maltratados durante estas fechas.

"Es una situación muy triste. Los gatos negros no traen mala suerte, al contrario, son animales nobles que merecen cuidado y respeto", concluyó Ibarra Vázquez.