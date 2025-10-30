Operativo Especial de Seguridad en Frontera por Halloween

FRONTERA, COAHUILA.- Con motivo de las celebraciones de Halloween, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Frontera implementará este viernes 31 de octubre un operativo especial de vigilancia en el sector comercial y en las principales avenidas de la ciudad, con el fin de prevenir actos de vandalismo y mantener el orden durante la jornada.

El director de Seguridad Pública, Fernando González Dodero, señaló que esta fecha se ha convertido en una costumbre entre la población, por lo que se busca garantizar que la celebración transcurra con tranquilidad.

"Es una celebración que se lleva año con año, es una costumbre, y lo que queremos es cuidar que no haya vandalismo. En caso de que se detecte alguna situación, pedimos que se reporte al 911 o directamente a la dirección de Seguridad Pública", expresó.

González Dodero indicó que los comerciantes deberán realizar los reportes correspondientes por los canales oficiales, a fin de que los elementos puedan actuar con prontitud ante cualquier incidente.

Asimismo, advirtió que toda persona sorprendida cometiendo robos o causando daños será consignada, mientras que los menores de edad serán turnados ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) del municipio.

El titular de la corporación recordó que en semanas pasadas se registraron casos de jóvenes y niños arrojando objetos y dañando vidrios de vehículos sobre la carretera 30, hechos que solo se denunciaron en redes sociales y no por las vías formales.

"Queremos evitar que eso se repita; por eso pedimos a los padres que estén atentos y a los ciudadanos que hagan sus reportes de manera oficial", agregó.

Con este operativo, la dependencia municipal busca mantener el orden y la seguridad para que las familias fronterenses puedan disfrutar de la noche de Halloween sin contratiempos.