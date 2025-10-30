Gobernador entrega patrullas al Alcalde de Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- En la ciudad de Torreón, el Alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, recibió de manos del gobernador Manolo Jiménez Salinas tres nuevas patrullas destinadas a fortalecer las acciones de seguridad en el municipio.

El pueblo mágico de Cuatro Ciénegas fue considerado dentro de los municipios beneficiados por los avances en la reducción del narcomenudeo y los robos, así como por el fortalecimiento del sistema de videovigilancia, lo que refleja el trabajo coordinado entre las autoridades locales y estatales.

El alcalde Víctor Leija Vega destacó que estas nuevas unidades permitirán reforzar la presencia policiaca, optimizar la atención a emergencias y ampliar la cobertura en zonas estratégicas, acciones que contribuirán a mantener la tranquilidad y el orden en la comunidad.

Indicó que desde el inicio de la administración se invirtió en nuevas patrullas, implementando la policía rosa, la policía turística, cámaras de video vigilancia, cámaras de solapa, capacitación, entre otras cosas para fortalecer las labores de la corporación.

"Desde campaña nos comprometimos con la gente a garantizar una policía de resultados, más cercana, humana y estamos cumpliendo. La seguridad es una prioridad para nuestro gobierno, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez seguimos fortaleciendo las condiciones para que Cuatro Ciénegas sea un municipio seguro, tranquilo y en paz", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega subrayó que los buenos resultados en materia de seguridad se deben a la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, que trabajan de manera conjunta para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias cieneguenses.

"Cuando los gobiernos trabajan unidos, los resultados se reflejan directamente en la seguridad de la gente. Estas patrullas son una muestra del compromiso compartido con el bienestar de nuestro municipio", añadió.

El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, encabezado por el Ing. Víctor Manuel Leija Vega, reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con el Gobierno del Estado, fortaleciendo la seguridad pública y garantizando un entorno más protegido para todas y todos los cieneguenses.