Alcalde de San Buenaventura encabeza jornada de limpieza en Panteón El Refugio

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con el firme compromiso de mantener espacios dignos y limpios para la ciudadanía, funcionarios de la administración municipal de San Buenaventura participaron en una jornada de limpieza en el Panteón El Refugio.

El alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó la actividad y acompañó a los servidores públicos que, al concluir su jornada laboral, se dieron cita para contribuir con esta importante labor comunitaria.

Gracias al esfuerzo en equipo, se logró avanzar de manera significativa en la limpieza del lugar, principalmente en áreas donde la hierba había crecido de forma abundante a consecuencia de las recientes lluvias.

El encargado de Servicios Primarios informó que estas acciones continuarán en los próximos días, dando mantenimiento a accesos de entrada, piletas y corredores.

Asimismo, destacó que por su parte las familias se encargan de mantener en buen estado las tumbas y capillas de sus seres queridos, como muestra de respeto y cuidado.

Esta actividad es un ejemplo más del trabajo en conjunto que realiza la administración municipal para fortalecer el bienestar y la imagen de San Buenaventura, ya que el Panteón El Refugio es un espacio visitado en todo el año.