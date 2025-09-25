Inaugurada Academia Regional de Policía en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú, acompañó al gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, en el arranque de la Academia Regional de Policía, evento que representa un paso firme en el fortalecimiento de la seguridad en la Región Centro y en todo Coahuila.

En su participación, la edil destacó la importancia de esta estrategia que refuerza la protección ciudadana y subrayó que en Frontera se mantiene el orden y rumbo en materia de seguridad, con acciones que abarcan desde el cuidado directo de la población hasta la implementación de entornos escolares seguros, compromiso prioritario de su administración.

"Es una gran responsabilidad, y de ese tamaño debe ser el compromiso de las autoridades municipales", expresó Jiménez Salinas lo cual fue respaldado por Pérez Cantú, al recalcar la sinergia que existe entre Estado, Federación y municipios, lo cual permite consolidar un frente común en beneficio de la tranquilidad de las familias coahuilenses.

La alcaldesa también coincidió con el gobernador en que, si bien ninguna región está exenta de enfrentar situaciones de riesgo, la fortaleza de Coahuila radica en la respuesta inmediata y contundente que ofrecen sus instituciones de seguridad, respaldadas por modernas instalaciones y el profesionalismo de hombres y mujeres valientes que integran las corporaciones.

Con este esfuerzo coordinado, se reafirma el compromiso de seguir trabajando unidos por la paz, la seguridad y la certeza de los ciudadanos del municipio de Frontera y de toda la Región Centro.