Protesta en primaria Margarita Maza de Juárez por seguridad escolar

FRONTERA, COAHUILA.- Madres de familia de la primaria Margarita Maza de Juárez mantienen cerradas las instalaciones del plantel, ubicado en la colonia Borja, en protesta contra el director Felipe de Jesús García Rivera, a quien acusan de no frenar los actos de violencia entre alumnos, dar mal trato a los padres de familia y no brindar mantenimiento a la institución.

Las inconformes señalaron además que el intendente de la escuela acompaña a las alumnas cuando van al sanitario, situación que calificaron como inapropiada, ya que no sucede lo mismo con los alumnos varones.

Steicy Castañeda y Magda Elena Carranza, madres de menores que han sido víctimas de agresiones, afirmaron que hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo con las autoridades educativas. Castañeda adelantó que emprenderá acciones legales, mientras que Carranza sostuvo que continuará exigiendo la salida tanto del director como de los estudiantes agresores.

De igual manera, las madres cuestionaron la falta de claridad sobre un recurso federal destinado a mejorar la infraestructura de la escuela, pues aseguran que no se les ha informado en qué fue aplicado.

La mañana de este jueves acudió el director regional de Servicios Educativos, Abraham Segundo González, quien dialogó con las madres inconformes y aseguró que el caso fue turnado a la Secretaría de Educación en Saltillo.

"Nos preocupa el tema educativo, queremos que se abra la escuela y llegar a acuerdos entre las partes, así como una solución a las inquietudes que tienen del personal como de la infraestructura del plantel", declaró el funcionario, al advertir que el cierre afecta a más de 370 estudiantes que permanecen sin clases.