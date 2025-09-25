Cateos en Frontera: Aumentan Acciones de Seguridad

FRONTERA, COAHUILA.- En lo que va del 2025, el municipio de Frontera ha registrado un total de ocho cateos realizados por distintas corporaciones de seguridad, con el objetivo de retirar drogas de las calles y detener a personas vinculadas con delitos, informó el director de Seguridad Pública, Fernando González Dodero.

"Es una coordinación que tenemos con otras corporaciones en cuestiones de cateos, se les da el aviso a ellos y a la FGE para que hagan lo correspondiente. Ha habido aseguramientos de enervantes y de personas", explicó el mando policiaco.

El 26 de mayo, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN) encabezaron un operativo en un domicilio comercial ubicado sobre la calle Durango, en la zona centro del municipio.

Posteriormente, el 8 de septiembre, con una orden de cateo girada por un juez de control, la Policía Estatal y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron un despliegue en la colonia 10 de Mayo, donde se aseguraron 8 kilogramos de cristal.

Más recientemente, el 19 de septiembre, un cateo efectuado en la colonia Occidental derivó en la captura de dos hombres que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de robo.

González Dodero aseguró que estos resultados forman parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad en Frontera, con la intención de inhibir la comisión de delitos y mantener el orden en la ciudad.