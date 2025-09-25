Presidenta del DIF dona bugambilias para embellecer bulevar Juárez en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte de las acciones de forestación, embellecimiento y mejoramiento de la imagen urbana, el Departamento de Servicios Primarios llevó a cabo la plantación de 25 bugambilias en el bulevar Juárez, gracias a la generosa donación de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina.

Esta acción forma parte del compromiso del departamento por cuidar y mejorar los espacios públicos de la ciudad, contribuyendo a que las áreas comunes sean más agradables, seguras y coloridas para todas las familias que transitan diariamente por la zona.

La presidenta del DIF destacó la importancia de estas acciones, al señalar que no solo contribuyen a embellecer el entorno, sino que también fomentan un ambiente más natural y armónico que promueve el bienestar de la comunidad.

"Estas bugambilias no son únicamente un adorno para nuestra ciudad, representan vida, color y esperanza. Queremos que cada persona que pase por este bulevar sienta orgullo de su municipio, de su medio ambiente y disfrute de un espacio más agradable", destacó.

Asimismo, Medina subrayó que este tipo de proyectos forman parte de una visión de cuidado al medio ambiente, pero también a generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de preservar y respetar las áreas verdes.

"Seguiremos impulsando proyectos que sumen al cuidado del medio ambiente y al mejoramiento de la imagen urbana, porque estamos convencidos de que una ciudad más verde es también una ciudad más saludable y agradable para sus habitantes y visitantes", expresó la presidenta del DIF.

De esta manera, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma el compromiso de trabajar de manera cercana con la ciudadanía, reforzando la colaboración entre dependencias y sociedad para mantenerlo como un lugar limpio, seguro y lleno de vida.