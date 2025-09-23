Participación Comunitaria Clave en Prevención del Dengue en Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- Entre 65 y 100 mil pesos semanales es lo que se eroga en fumigación contra el mosquito transmisor del dengue en los ejidos La Cruz y 8 de Enero, donde pese a los constantes trabajos, la falta de participación ciudadana mantiene latente el riesgo de un brote.

El director de Salud Municipal, Miguel Leija, informó que esta semana sostendrán una reunión con los comisariados de ambas comunidades, con el objetivo de que apoyen en la concientización y en el retiro de cacharros que permanecen en calles y banquetas.

"Se pueden ver llantas, envases y un sinfín de objetos inservibles que la misma gente puede desechar. Lo malo es que con fumigar no se soluciona, porque los criaderos siguen ahí. Es pérdida de recursos y de tiempo para los trabajadores, necesitamos urgentemente que la población nos apoye en este sentido", señaló.

Leija agregó que la Jurisdicción Sanitaria contratará a 15 nuevas personas para reforzar las acciones en este sector, al tiempo que insistió en que tanto la Secretaría de Salud regional como el municipio están redoblando esfuerzos para contener el problema.

"Estamos trabajando fuerte, pero sin la colaboración de la gente es imposible detener al mosquito. En el municipio ya tenemos seis casos positivos de dengue", subrayó.