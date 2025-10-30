Desalojan a adulta mayor por orden de sus 3 hijos, entre ellos un pastor evangélico

Una mujer de la tercera edad, identificada como Sofía González Alcalá, fue desalojada de su vivienda por orden judicial promovida por tres de sus propios hijos, entre ellos Adolfo, pastor del templo evangélico "Piedra Angular", ubicado en la calle Jalapa de la colonia Morelos.

El inmueble construido con esfuerzo por Sofía y su esposo ya fallecido, alberga también el templo que dirige su hijo, lo que intensificó el conflicto familiar.

La señora Sofía, visiblemente afectada, enfrenta ahora problemas de salud derivados del desalojo, el cual fue ejecutado por un actuario del Juzgado Civil con apoyo de la fuerza pública.

El proceso legal se originó hace cuatro años, cuando sus hijos se opusieron a que parte de la propiedad fuera cedida a otra de sus hijas, desencadenando una disputa que terminó por marginar a la madre de su propio hogar.

Según relató la afectada, el terreno fue adquirido por ella y su esposo con la intención de repartirlo equitativamente entre sus descendientes.

Sin embargo, tres de ellos no estuvieron de acuerdo con dicha distribución, y promovieron el juicio que culminó en el desalojo de Sofía y de la hija que aún habitaba el inmueble.

Cabe señalar, la propiedad figura a nombre de la madre y de sus hijos, lo que complicó el proceso legal.

El caso ha generado consternación entre vecinos y miembros de la comunidad religiosa en Nueva Rosita, quienes lamentan que un espacio destinado a la fe y la reconciliación se haya convertido en escenario de división familiar.

La señora Sofía expresó su dolor ante la situación: "A mí no me toman en cuenta, no hay respeto, no hay amor y eso me duele mucho", declaró con profunda tristeza, añadiendo que sus hijos son de corazón muy duro.

Este episodio pone en evidencia la fragilidad de los vínculos familiares cuando se entrecruzan intereses patrimoniales y desacuerdos personales.

Mientras tanto, Sofía González Alcalá permanece a la espera de una solución que le permita recuperar no solo su hogar, sino también la dignidad que siente haber perdido en manos de quienes alguna vez cuidó con amor.