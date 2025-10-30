Originario de Cuatro Ciénegas, buscan a Carlos Alberto Ruíz Garza desaparecido en Monterrey

Familiares y autoridades de Nuevo León piden el apoyo de la ciudadanía para localizar a Carlos Alberto Ruíz Garza, originario de Cuatro Ciénegas, Coahuila, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 23 de octubre de 2025 en la Colonia Centro de Monterrey.

De acuerdo con la ficha emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI), Carlos Alberto tiene 45 años, es de complexión robusta, mide 1.69 metros y tiene tez morena clara, ojos color café oscuro y cabello castaño oscuro, lacio.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre la vestimenta que portaba al momento de su desaparición ni con datos sobre padecimientos o señas particulares.

La familia de Carlos Alberto, profundamente preocupada, ha solicitado la colaboración de la comunidad coahuilense y nuevoleonesa para compartir cualquier información que ayude a dar con su paradero.

Cualquier dato puede ser reportado al Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (AEI GEBI) al teléfono 81 20 20 44 11, o bien a la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León (CLBNL) al número 81 19 90 38 73. También se pueden enviar correos electrónicos a aei.gebi@fiscalianl.gob.mx o comisiondebusqueda@nuevolen.gob.mx.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para mantener la atención y solidaridad ante este tipo de casos, recordando que cada reporte puede ser clave para reunir nuevamente a una persona con su familia.