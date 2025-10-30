JAECOO 5: una SUV hecha para disfrutar la aventura

Monclova, Coah.— La Agencia Chirey Monclova y Piedras Negras presentó la nueva JAECOO 5, una SUV que no solo redefine el concepto de elegancia y aventura, sino que también apuesta por la convivencia familiar y el amor por las mascotas.

Con un diseño pensado para todos los miembros del hogar —incluidos los de cuatro patas—, la JAECOO 5 incorpora tecnología y detalles únicos que la convierten en la primera SUV "pet-friendly" de su categoría.

Entre sus innovaciones destacan los asientos antipelos y antibacterias, espacios especiales para artículos de tu mascota y un diseño interior que combina comodidad, seguridad y funcionalidad, permitiendo disfrutar cada trayecto con libertad.

El evento fue encabezado por Laila Kamar, Presidenta del Consejo de Administración y Directora General del GIK, acompañada por Arturo Aguirre, Director Automotriz, y Nancy Córdova, Gerente de Marketing, quienes destacaron el espíritu innovador de la marca.

"JAECOO representa más que un vehículo: es una forma de vida para quienes valoran la naturaleza, la libertad y las experiencias compartidas", expresaron los directivos durante la presentación.

Nacida en el Salón Internacional del Automóvil de Shanghái en 2023, JAECOO llegó al mercado mundial con la filosofía "From Classic, Beyond Classic" ("Del clásico, más allá del clásico"), rescatando la esencia de las SUV tradicionales pero con una visión moderna, segura y sustentable.

El nombre de la marca proviene de la palabra alemana Jaguer, que simboliza la búsqueda de la aventura, el contacto con la naturaleza y el deseo de explorar sin límites, valores que conectan directamente con su propuesta: vehículos pensados para personas activas, exploradoras y conscientes del entorno.

Con su equilibrio entre sofisticación urbana y emoción todoterreno, JAECOO redefine la manera de viajar, promoviendo una movilidad más inclusiva, divertida y cercana a la vida cotidiana de las familias mexicanas.

La JAECOO 5 ya está disponible en las agencias Chirey Monclova y Piedras Negras, lista para inspirar nuevas rutas, nuevas experiencias y nuevas aventuras... con toda la familia a bordo.