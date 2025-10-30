Cazahuracanes documentan valentía en Huracán Melissa

La valentía y el riesgo que implica la labor de los cazahuracanes quedaron dramáticamente documentados en un video que se ha vuelto viral, mostrando la intensa turbulencia que experimentó la aeronave al atravesar el ojo del Huracán Melissa, cuando este alcanzó su máxima intensidad.

El video, grabado por la propia tripulación durante su misión de reconocimiento, revela la fuerza descomunal del ciclón, que llegó a ser Categoría 5. Las imágenes muestran cómo el avión de investigación meteorológica fue violentamente sacudido y zarandeado por la turbulencia extrema que se concentra en el muro del ojo (eyewall) del huracán.

Una Misión de Alto Riesgo

La tripulación del avión cazahuracanes realiza misiones esenciales para la seguridad pública, ya que los datos que recolectan (como presión barométrica y velocidad del viento) son vitales para que los meteorólogos puedan emitir pronósticos precisos y alertas tempranas.

El Muro del Ojo: El video capta el momento más peligroso: la transición entre el aire relativamente tranquilo del interior del ojo y la furia del muro circundante, donde los vientos alcanzan su velocidad máxima y la turbulencia es catastrófica.

La Calma Engañosa: Pese a la sacudida, el video también ofrece una breve visión de la calma que se encuentra en el centro del ojo del huracán, una experiencia visualmente impactante, pero a la que se llega a través de condiciones aterradoras.

El metraje sirve como un recordatorio gráfico del poder destructivo que el Huracán Melissa desató sobre el Caribe y del profesionalismo de las tripulaciones que vuelan directamente hacia estos fenómenos.