Hugo Lozano Sánchez designado subsecretario de Educación en Coahuila

El alcalde de San Buenaventura, Hugo Lozano Sánchez, confirmó que está listo para asumir un nuevo encargo como subsecretario de Educación en Coahuila, tras recibir la invitación del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Será este miércoles 20 de agosto cuando se defina el cambio de cargo ante el Congreso del Estado.

"Vamos a esperar el comunicado que se emita, la notificación la enviamos el lunes pasado y allá le están dando vista para tener una resolución, aplicar la licencia que yo solicité", explicó Lozano. Añadió que, conforme a la ley, el primer regidor, Javier Flores, quedará al frente del municipio en calidad de encargado del despacho, mientras se concreta el procedimiento legislativo.

El edil aseguró estar entusiasmado por esta nueva etapa profesional, la cual asume con el compromiso de contribuir a la educación de las niñas y niños en la entidad, trabajando de la mano con el magisterio coahuilense.

"El gobernador nos ha dado la confianza para poder emprender un proyecto importante. Estaremos seguros de que, con el apoyo del gobernador y del secretario de Educación, haremos un trabajo todos los días por todas las regiones del estado", expresó.

Hugo Lozano, quien es maestro de educación primaria, destacó que su perfil académico y experiencia en el sector educativo serán claves para afrontar el nuevo reto, al considerar que la estructura educativa de Coahuila es amplia y con importantes desafíos.

La licencia solicitada será discutida y eventualmente aprobada por el Congreso local, lo que marcará oficialmente la transición del actual alcalde hacia su nuevo rol en la Secretaría de Educación.