Protesta en Saltillo por intoxicación masiva en hotel Hampton Inn

Luego de la manifestación y cierre del Bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, en protesta contra el hotel Hampton Inn by Hilton por intoxicación masiva de empleados y la muerte de uno de ellos, el Delegado Regional de la Fiscalía General del Estado, Julio Loera Ruiz, recibió a un grupo de familiares y empleados que exigieron respuestas tras la intoxicación alimentaria que dejó un saldo de 59 personas enfermas y una víctima mortal.

El funcionario estatal informó que cada denuncia individual será formalmente recibida e integrada en una única carpeta de investigación, la cual incluirá el caso de Carlos Fernando, trabajador de 59 años que falleció presuntamente a causa del consumo de alimentos contaminados durante un evento organizado en el hotel.

Según versiones de los familiares, la intoxicación pudo haberse originado por una mala práctica en los protocolos de fumigación, ya que el área de cocina donde se preparó la discada fue fumigada apenas unas horas antes del evento, sin haberse llevado a cabo una limpieza posterior adecuada. Esta omisión habría derivado en la contaminación de los alimentos consumidos.

En respuesta, la Fiscalía aseguró que trabajará en conjunto con otras dependencias para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

Loera Ruiz adelantó que tanto los directivos del hotel como los representantes de la empresa de fumigación serán citados a declarar como parte del proceso de esclarecimiento de los hechos.