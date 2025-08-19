Accidente laboral en Saltillo por descarga eléctrica

Arturo "N", un trabajador que manipulaba un centro de carga, sufrió una fuerte descarga eléctrica la tarde de este martes en un negocio ubicado sobre el bulevar Venustiano Carranza, antes de llegar al bulevar José Narro Robles.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió una descarga que le provocó quemaduras de consideración en la mayor parte de su cuerpo, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Secretaría de Salud brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente trasladaron al hombre a la clínica Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanece internado en estado de salud delicado.

Al sitio acudieron también elementos de la Policía Municipal de Saltillo, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido e informaron que se investigará si el trabajador realizaba sus labores bajo las medidas de seguridad adecuadas.