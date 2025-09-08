Gobierno de Cuatro Ciénegas inicia segunda etapa del Programa de Empleo Temporal

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el respaldo del Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, el Gobierno Municipal puso en marcha la segunda etapa del Programa de Empleo Temporal, con el objetivo de reforzar el mantenimiento de calles, áreas públicas y atender de forma directa las solicitudes de la ciudadanía.

A través del Departamento de Servicios Primarios, el personal asignado a esta etapa continuará trabajando de manera constante para garantizar espacios públicos más funcionales y seguros, reafirmando el compromiso de la administración con la mejora continua de la ciudad.

El programa también representa una oportunidad de empleo temporal para quienes lo necesitan, combinando apoyo social con resultados visibles que benefician a toda la comunidad.

Al respecto, el presidente municipal destacó que este programa no solo mejora la imagen urbana, sino que también fortalece la economía local al generar oportunidades laborales.

"Estamos comprometidos en mantener una ciudad más limpia, ordenada y segura, pero también en brindar a las familias la posibilidad de un ingreso extra que se traduce en beneficio directo para la economía de Cuatro Ciénegas", destacó el edil.

Asimismo, Leija Vega subrayó que la combinación de empleo temporal y acciones visibles en la comunidad permite avanzar en dos frentes: apoyar a quienes necesitan un ingreso y, al mismo tiempo, lograr que el municipio luzca mejor cada día.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas demuestra su compromiso con el desarrollo ordenado, la atención directa a las necesidades sociales y la construcción de una ciudad más organizada, funcional y en constante crecimiento.