Servicios médicos y preventivos llegan a San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En la Plaza Principal de San Buenaventura se llevó a cabo el arranque de la Semana Nacional de Salud Pública, que este año se celebra del 6 al 13 de septiembre bajo el lema "Unidos por tu salud, construyendo bienestar". Esta jornada tiene como objetivo acercar servicios médicos y preventivos a las familias de la Región Centro, priorizando el cuidado de niñas, niños, adolescentes y personas mayores.

Durante el evento el alcalde Javier Flores Rodríguez dio la bienvenida a las autoridades que estuvieron presentes así como a representantes de instituciones de salud del IMSS, DIF, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, además de alcaldes de la región y autoridades locales.

Entre los invitados se destacaron el Lic. Raúl Octavio Martínez Coronel, Director Nacional de Prevención de Lesiones ST-CONAPRA; la Lic. Valeria Reyes Simental, Jefa de Departamento de Promoción de la Salud; el Lic. Manuel De la Rosa Delgadillo, Responsable del Programa de Prevención de Accidentes, Lesiones y Seguridad Vial; así como el Dr. Marco Antonio Ruiz Pradis, Jefe de Departamento de Medicina Preventiva. También se contó con la presencia del Dr. Faustino Eugenio Aguilar Arocha, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4; el Lic. Diego Siller, Coordinador del DIF Estatal; y la Lic. María Rosa Iglesias, Delegada Municipal de Mejora, entre otras autoridades.

El alcalde de San Buenaventura destacó la importancia de estas acciones, subrayando que la salud preventiva es la base para construir una sociedad fuerte y con calidad de vida. "La salud de nuestras familias es una prioridad. Con esta brigada acercamos servicios gratuitos que ayudan a detectar a tiempo enfermedades y a fortalecer la cultura de la prevención", señaló.

Por su parte, el Dr. Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, en representación del gobernador Ing. Manolo Jiménez Salinas, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado con la salud y el bienestar de todas las familias coahuilenses. "El gobernador nos ha pedido trabajar cerca de la gente, garantizando que nadie se quede sin atención médica. Esta Semana Nacional de Salud Pública es una oportunidad para reforzar la prevención y el cuidado de nuestra gente", expresó.

Entre los servicios gratuitos que se ofrecen durante esta Mega Brigada se encuentran: detecciones de enfermedades crónicas, consultas médicas, farmacia, promoción de la salud, salud bucal y mental, vacunación, aplicación de métodos anticonceptivos, prevención de accidentes, pruebas de VIH y hepatitis, mastografías y Papanicolaou, entre otros.