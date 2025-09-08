Impulso educativo en Frontera Coahuila: compromiso por la educación

FRONTERA, COAHUILA.- Durante el ´Lunes Cívico´, celebrado en la Escuela Primaria ´Ricardo Flores Magón´ del ejido La Cruz, autoridades municipales y escolares reafirmaron el compromiso de la alcaldesa Sari Pérez Cantú para el fortalecimiento de la formación cívica de las niñas y niños fronterenses.

Durante la ceremonia, se destacó la importancia de rendir honores a nuestros símbolos nacionales como muestra de respeto y gratitud hacia los héroes que forjaron la historia de México. Además, se recordó que "la bandera, el himno y el escudo son la esencia de nuestra identidad; recordarlos y enaltecerlos es también un acto de amor a nuestra patria", destacó la alcaldesa en el mensaje que hizo llegar a la niñez a través de representantes municipales.

Ante alumnos, docentes, padres de familia y funcionarios municipales y estatales, trascendió que fomentar el patriotismo desde la infancia contribuye a formar ciudadanos responsables, respetuosos de la ley, orgullosos de su historia y comprometidos con su comunidad.

Se recordó a los pequeños que cada acción positiva que realizan en su escuela o en su hogar es un reflejo de amor por Frontera, Coahuila y por México.

El respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido invaluable a través de la estrategia Impulso Educativo, que ha permitido acercar más becas, útiles y apoyos a los estudiantes fronterenses. Para Frontera, la educación es un eje prioritario, porque representa el camino hacia un futuro con más oportunidades para todos.

En equipo, autoridades escolares y municipales continuarán fortaleciendo la unión social a través de la educación y el civismo, para seguir llevando a Frontera con orden y rumbo al siguiente nivel.