Riña en Las Palmas deja vecino de Sabinas gravemente herido

SABINAS, COAH.- Cristian Javier N., fue ingresado de emergencia al Hospital General de Nueva Rosita tras ser víctima de una brutal agresión con arma blanca. El incidente se registró en el fraccionamiento Las Palmas, donde una riña entre varios individuos terminó con el vecino gravemente herido.

Según los primeros reportes médicos, el hombre presentaba dos lesiones punzocortantes: una en la región escapular y otra en el abdomen. Afortunadamente, las heridas no comprometieron órganos vitales ni arterias principales, lo que permitió estabilizar al paciente tras su ingreso al área de urgencias.

Aparentemente, el lesionado fue atacado por múltiples sujetos, aunque hasta el momento no se han revelado las identidades de los agresores. La falta de detalles complica el avance de las investigaciones, pero se presume que el ataque fue premeditado y con intención de causar daño.

Ante la gravedad del hecho, el personal médico notificó de inmediato a la Fiscalía de Justicia con sede en la región carbonífera. Las autoridades ya han iniciado las indagatorias correspondientes para dar con los responsables y esclarecer los motivos detrás del violento enfrentamiento.

Mientras Cristian Javier N., permanece bajo observación médica en el área de urgencias del nosocomio, esperando su recuperación de las lesiones provocadas con arma blanca.