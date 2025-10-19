Buscan legalizar 'la Emilio Bichara'

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Tras más de dos décadas de espera, los habitantes de la colonia Emilio Bichara podrían finalmente contar con la certeza jurídica de sus hogares. El alcalde Víctor Leija informó que el municipio avanza en las negociaciones con Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex) para concretar la escrituración del terreno donde se asienta el sector.

"Estamos viendo la posibilidad de negociar para que el monto de capital y los intereses queden en un solo pago", explicó el edil, quien adelantó que se busca llegar a un acuerdo respecto a una deuda existente de 2 millones de pesos, misma que ha generado intereses con el paso de los años.

El proyecto, destacó Leija, representa un paso crucial para mejorar la calidad de vida de las más de 300 familias que habitan la colonia.

"Una vez que se logre acreditar el terreno a nombre del municipio, se podrá iniciar el proceso de escrituración y poner fin a una incertidumbre que lleva más de 20 años", puntualizó.

El alcalde mencionó que ya se han tenido acercamientos con personal de Ferromex y que las pláticas han avanzado positivamente. El objetivo es lograr un esquema de pago viable para ambas partes que permita liberar el terreno y así formalizar la tenencia de la tierra antes de que concluya el 2025.