Roban cableado de alumbrado público

FRONTERA, COAHUILA.- Amantes de lo ajeno han provocado cuantiosas pérdidas al municipio tras el robo de cableado eléctrico en distintos puntos de la ciudad, particularmente en las colonias Occidental, Sierrita y la zona de la Magisterio, donde se estima que la reposición de los materiales asciende a más de 30 mil pesos. En la calle Universidad, que conecta desde la Secundaria 64 hasta el parque Güero Pruneda, se reportó la extracción de colillas de cobre que enlazaban con el cable de aluminio.

Según el director de Servicios Primarios, Raúl Cárdenas, los responsables cortaron el material por metros para venderlo de manera clandestina.

Una situación similar se registró en la plaza de la colonia Magisterio, donde vecinos denunciaron que el alumbrado permanecía apagado debido a la sustracción del cableado que estaba enterrado.

En este punto, el daño equivale a alrededor de 200 metros de material eléctrico, lo que representa una inversión de reposición cercana a los 30 mil pesos. Además del robo, en la colonia Occidental se reportaron actos vandálicos cerca del panteón Dolores, donde niños y adolescentes presuntamente arrojaron piedras y otros proyectiles contra las luminarias, quebrando los focos de las lámparas. Vecinos señalaron que en esa zona existe resistencia a la iluminación, ya que facilita la comisión de robos y otros delitos. Ante la problemática, el director confirmó que solicitó el apoyo de Seguridad Pública para reforzar los rondines en los sectores más afectados y así evitar nuevos robos de infraestructura.

'Es preocupante el impacto económico y social que genera este tipo de delitos, pues además de dejar sin alumbrado a las colonias, comprometen la seguridad de las familias', señaló.