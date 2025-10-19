Dan mantenimiento a canchas en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del trabajo de la administración del alcalde Javier Díaz González a través del programa "Activa tu Parque", personal municipal realizó diversas acciones de mantenimiento y limpieza en la cancha deportiva en la colonia Benito Juárez.

Con el objetivo de impulsar la recuperación de espacios públicos, por instrucción del alcalde Javier Díaz y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa "Aquí Andamos" deshierbaron las áreas verdes y se atendió con riego y poda baja al arbolado que se ubica alrededor de este espacio público entregado hace poco tiempo por las autoridades, la iniciativa privada y los propios vecinos del lugar.

Asimismo, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable dieron mantenimiento a la malla ciclónica, en todo el perímetro de la cancha de fútbol, misma que cuenta con pasto sintético y que ofrece sana diversión a niñas, niños y adolescentes en este sector al sur de Saltillo.

Desde su inauguración a finales del mes de julio de 2025, este espacio ubicado entre las calles Leyes de Reforma y Margarita Maza de Juárez, se ha convertido en el lugar ideal para la práctica deportiva, la recreación y el fortalecimiento de la comunidad.

Además, el Gobierno de Saltillo da mantenimiento preventivo y acciones de limpieza general a las distintas plazas y canchas deportivas públicas del programa "Activa tu Parque" en colonias como Mirasierra, Saltillo 2000, Gustavo Espinoza Mireles, entre otras.

De manera paralela, el Gobierno Municipal de Saltillo intervino con acciones de deshierbe, retiro de basura y escombro en las distintas plazas públicas del fraccionamiento Privadas La Torre, al oriente de la ciudad.

En estos espacios, ubicados en las calles Santo Domingo y San Pablo, así como en San Pedro y Santa Mónica, brigadas de "Aquí Andamos" retiraron los desechos acumulados, con el objetivo de que las familias del sector puedan hacer uso de áreas verdes dignas y seguras.

Saltillo con espacios públicos más seguros

En el sector nororiente, cuadrillas municipales eliminaron basura y maleza del camellón central y lateral del bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño.

Con el objetivo de ofrecer mayor seguridad vial a peatones, motociclistas y automovilistas, el Ayuntamiento de Saltillo intervino el tramo de esta vialidad, que comprende entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Luis Donaldo Colosio.

Asimismo, al sur de Saltillo, personal de la Dirección de Servicios Públicos trabajó en el mantenimiento de la red de Sistema de Alumbrado en favor de las y los vecinos de la colonia Lomas del Refugio.

Estas acciones son parte de la respuesta del gobierno a cargo de Javier Díaz González, a las peticiones ciudadanas realizadas a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al número 844-160-08-08 de la aplicación WhatsApp.