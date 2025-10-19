Continúan estímulos fiscales en el predial

SALTILLO, COAHUILA.- Los estímulos fiscales que fueron aprobados por el Cabildo de Saltillo relacionados con el predial y otros impuestos se mantienen vigentes, por lo que se invita a las y los contribuyentes para que se acerquen a las cajas habilitadas y se pongan al corriente.

La tesorera del Gobierno Municipal de Saltillo, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que a partir del 1 de octubre están vigentes beneficios como el cobro de 1 peso por concepto de recargos por año, generados por el impuesto Predial; también aplica para el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, de los servicios por Impuesto Sobre Espectáculos, Impuesto sobre Ejercicio de Actividades Mercantiles, Recolección de Basura, Mercados y Servicio de Tránsito.

También respecto a las Sanciones Administrativas y Fiscales, Servicios de Saneamiento de Aguas Residuales, por la Expedición de Licencias y/o Refrendos para la Colocación y Uso de Anuncios y Carteles Publicitarios y por los provenientes de la Ocupación de las Vías Públicas.

Además, sigue vigente el 75 por ciento en recargos por año, generados por conceptos relativos a los Establecimientos que Expendan Bebidas Alcohólicas.

Se informó que para realizar el pago pueden acudir a las cajas de la Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas; en Desarrollo Urbano en la Unidad Administrativa de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

En el Mercado Juárez de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas; en la Central de Autobuses de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas; así como en Soriana San Isidro y Plaza Patio, ambos con horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Se exhorta a las y los contribuyentes qué tienen algún adeudo para que se acerquen al módulo más cercano a su domicilio y se pongan al corriente en sus compromisos fiscales.