Se unen saltillenses al 'Baile Rosa' del PRI

SALTILLO, COAHUILA.- Con música, energía y un fuerte mensaje de unión, decenas de mujeres saltillenses participaron este domingo en el Baile Rosa, evento organizado por el PRI Municipal de Saltillo para promover la detección temprana y la prevención del cáncer de mama.

La explanada del partido, ubicada sobre el bulevar Francisco Coss, se llenó de color y movimiento desde las 9:00 de la mañana, donde asistentes de todas las edades acudieron vistiendo playeras rosas para mostrar su respaldo a quienes enfrentan esta enfermedad.

Durante la jornada se realizaron diversas actividades con causa, entre ellas el acopio de taparroscas para programas de apoyo a pacientes y el corte de cabello para donación, destinado a la elaboración de pelucas oncológicas.

Además, se ofrecieron playeras conmemorativas que simbolizan la solidaridad con las mujeres que luchan día a día contra el cáncer.

El evento, celebrado en el marco del 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, fue también un espacio para celebrar la vida, compartir historias de superación y recordar la importancia de los chequeos médicos regulares como herramienta clave para salvar vidas.