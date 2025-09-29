Alcalde Víctor Leija premia a estudiantes por su talento artístico en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- En el marco del Concurso de Dibujo Escolar "Homenaje a los Niños Héroes", el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas llevó a cabo la selección y premiación de las y los ganadores por categorías, reconociendo el talento, la creatividad y el orgullo patrio de estudiantes de primaria y secundaria de nuestro municipio.

La convocatoria, organizada por el Departamento de Educación Municipal, tuvo como objetivo fomentar en la niñez y juventud los valores de identidad nacional, respeto y amor a la patria, a través de la expresión artística.

Esta tarde, en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega encabezó la ceremonia de premiación, haciendo entrega de los reconocimientos y premios a los primeros lugares de cada categoría.

Los criterios de evaluación consideraron la creatividad, originalidad, claridad del tema histórico, uso de técnicas artísticas y el mensaje transmitido en cada dibujo, destacando así el esfuerzo de todos los participantes.

Al respecto, el alcalde Víctor Leija resaltó la importancia de promover este tipo de actividades que detonan el arte, la creatividad y el talento de niñas, niños y jóvenes, además de fortalecer los valores cívicos que dan identidad y orgullo a la comunidad.

"Cada dibujo refleja no solo la creatividad, sino también el amor a la patria y el compromiso de nuestra niñez con los valores que nos unen como sociedad. Como gobierno seguiremos impulsando espacios donde el arte y la cultura sean motores de formación y de desarrollo para las nuevas generaciones", expresó el edil

Con eventos como este, la administración municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de impulsar la educación, la cultura y el fortalecimiento de los valores cívicos en la comunidad.