Cuatro Ciénegas: Leija Vega abierto a reelección y alianzas

El alcalde Víctor Leija Vega no descartó buscar la reelección y aseguró que, de existir interés ciudadano en que continúe al frente del Ayuntamiento, estará dispuesto a hacerlo.

Cuestionado sobre si tiene interés en participar nuevamente en el próximo proceso electoral, el Edil respondió que la decisión debe estar en manos de los ciudadanos. "Yo creo que aquí quien decide es la ciudadanía", señaló.

Leija Vega afirmó que antes de tomar cualquier determinación buscarán conocer la opinión de los habitantes y evaluar el trabajo realizado durante su administración. "Vamos a hacer una encuesta, vamos a que nos evalúen nuestro trabajo y que la ciudadanía sea la que defina", expresó.

El Alcalde señaló que no están acostumbrados a imponerse y que, si los ciudadanos consideran que su trabajo debe continuar, aceptará el reto. "Si hay interés en que sigamos, le seguimos. Y si no, con gusto nos retiramos", afirmó.

Respecto al escenario político en Coahuila, Leija Vega confirmó que ya se busca un acercamiento con la nueva delegada del PAN en el estado, mediante gestiones realizadas por el diputado Ernesto Sánchez. Explicó que ya cuentan con una cita en proceso de coordinación para abordar distintos temas relacionados con el partido y el municipio.

Cuatro Ciénegas se mantiene como el único municipio gobernado por el PAN en Coahuila, situación que, dijo, representa un compromiso para continuar trabajando. "Somos el único municipio panista aquí en el estado de Coahuila", destacó.

Sobre la posibilidad de establecer alianzas rumbo al próximo proceso electoral, Leija Vega se mostró abierto. "Abierto a alianzas, claro que sí", respondió. El Alcalde evitó anticipar una decisión sobre su futuro político y reiteró que será la ciudadanía la que determine si debe continuar en el cargo o dar paso a otra opción.