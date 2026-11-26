El síndico del concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA), Víctor Manuel Aguilera Gómez, informó ante el juzgado correspondiente que tiene conocimiento de los créditos fiscales por 64 millones 847 mil 870.90 pesos que reclama el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la siderúrgica en quiebra.

Mediante un escrito dirigido a la jueza segunda de distrito en materia de concursos mercantiles, con sede en la Ciudad de México, Aguilera Gómez desahogó la vista ordenada el pasado 11 de noviembre de 2026 dentro del expediente 19/2023-I, en respuesta a la solicitud del organismo de salud para que se requiera el pago inmediato de dicho monto.

En el documento, fechado electrónicamente desde San Pedro Garza García, Nuevo León, el síndico precisó que el reclamo del IMSS —ingresado originalmente bajo el folio interno 13062 por su apoderada legal— deriva de diversas cédulas de liquidación a cargo de la empresa.

No obstante, ante la petición del instituto para que se le exija cubrir el adeudo, el representante de la quiebra puntualizó que tanto las cédulas como los créditos fiscales informados serán tomados en cuenta para los efectos legales correspondientes en el momento procesal oportuno, conforme a lo establecido en el artículo 224 de la Ley de Concursos Mercantiles.

Finalmente, Aguilera Gómez solicitó a la autoridad judicial tener por desahogada en tiempo y forma la vista ordenada para continuar con el curso legal del procedimiento.