Mientras el Gobierno Federal anuncia reformas para agilizar los procesos de adopción en el país, en Coahuila ya se aplican desde hace dos años mecanismos que simplifican los trámites y reducen los tiempos para integrar a los menores a una familia.

Martha Herrera, subprocuradora de PRONNIF, afirmó que Coahuila fue precursor en esta materia con la Ley de Adopciones, vigente desde 2020, que estableció procedimientos más ágiles y amplió las posibilidades para quienes desean adoptar.

Explicó que la legislación permite adoptar a personas solteras, matrimonios y parejas del mismo sexo, sin importar su condición familiar, siempre y cuando cumplan los requisitos legales. Señaló que el modelo estatal coloca en el centro el interés superior de la niñez, por lo que también se agiliza la regularización de la situación jurídica de menores que permanecen institucionalizados.

Detalló que el procedimiento administrativo de abandono permite certificar esta condición en 30 días, siempre que se acredite que ningún familiar buscó atender al menor o solicitar la restitución de sus derechos en ese periodo y que no existe un familiar apto para hacerse cargo. Este mecanismo evita procesos judiciales que anteriormente podían prolongarse hasta cinco años, debido a que familiares no comparecían en los juicios de pérdida de patria potestad, lo que retrasaba la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes fueran susceptibles de adopción.

La subprocuradora destacó el impulso del Gobierno de Manolo Jiménez y la gestión de Liliana Salinas para fortalecer estos procedimientos, y a mediados del año pasado opera un juzgado especializado en materia de adopciones, donde ya se han obtenido sentencias y actas de nacimiento en periodos de hasta 45 días.

En cuanto a la Región Centro, informó que durante este año 11 menores han conseguido integrarse a una nueva familia.