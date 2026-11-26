NUEVA ROSITA, Coah.- Tres personas resultaron lesionadas en un choque registrado la mañana del jueves sobre el libramiento Norte, en el entronque con la colonia Mina Siete, a donde se movilizaron socorristas de la base de Bomberos, informó el director Roberto Ramos García.

El funcionario señaló que, al arribar al lugar, ubicado en una curva pronunciada, encontraron dos vehículos con daños considerables, entre ellos un Chevrolet Malibu color blanco, que fue impactado por otro coche conducido por una mujer.

De acuerdo con los primeros informes, la conductora perdió el control del vehículo y se impactó de frente contra el automóvil, lo que provocó que varias personas resultaran lesionadas en el percance.

Los socorristas brindaron atención a los afectados y posteriormente los trasladaron a la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibirían atención médica.

Tras el accidente, elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y hacerse cargo de las diligencias correspondientes.

Ambos vehículos fueron retirados de la circulación y trasladados a un corralón, mientras las autoridades realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades por el accidente.