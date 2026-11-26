VILLA DE ESPERANZAS, Coah.- La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez informó que todo está listo para el encendido de Villa Magia Múzquiz 2026 en la plaza Hidalgo del centro histórico de Múzquiz.

Detalló que el evento se realizará el 29 de noviembre con un programa familiar que iniciará a las 18:00 horas, contando con la participación de un show infantil, seguido a las 19:00 horas del encendido simultáneo en todo el estado y la presentación de un grupo musical.

La alcaldesa invitó a las familias de Múzquiz y de la Región Carbonífera a acudir para disfrutar de los eventos diversos, que calificó como de gran alegría y convivencia.

Destacó que se trata de la segunda edición de Villa Magia en el municipio y agradeció la participación de escuelas, maestros y padres de familia en la preparación de bailables y presentaciones artísticas, sin pasar por alto el agradecimiento al gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, por elegir a este municipio para la colocación del majestuoso pino navideño en la época navideña.

Subrayó que la decoración y el festival se realizaron en equipo con la mayoría de las instituciones educativas, a fin de ofrecer una fiesta para todos los muzquenses y visitantes, con el objetivo de promover la paz y la unión comunitaria.

Afirmó que, como parte de la política de su administración, todos los eventos de Villa Magia 2026 serán totalmente familiares y gratuitos.