Alcalde Víctor Manuel Leija Vega entrega aula de telebachillerato en Cuatro Ciénegas

El Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega realizó la entrega de un aula de telebachillerato en el ejido Estanque de León, un espacio que representa un avance significativo para la educación de los jóvenes de la comunidad, gracias a las gestiones del Gobierno Municipal y al apoyo del Departamento de Obras Públicas.

Durante su visita, el presidente municipal subrayó que la educación es la herramienta más poderosa para transformar comununidades, por lo que su administración seguirá destinando esfuerzos y recursos para garantizar que cada estudiante, sin importar su lugar de origen, tenga acceso a espacios dignos y a mejores oportunidades de aprendizaje.

En esta gira de trabajo también se entregaron paquetes de útiles escolares y mochilas a las y los estudiantes, con el objetivo de apoyar a las familias en su economía y asegurar que los alumnos inicien el ciclo escolar con lo necesario.

"Mi compromiso es claro: trabajar por la educación y apoyar a nuestras comunidades rurales, queremos que nuestros jóvenes tengan las mismas oportunidades, porque su esfuerzo y talento representan el futuro de Cuatro Ciénegas", destacó el Alcalde Víctor Manuel Leija Vega.

A esta jornada se sumaron los departamentos de Alumbrado, Desarrollo Rural, Cultura, Medio Ambiente e Instancia de la Mujer, quienes reforzaron el compromiso del gobierno municipal con las comunidades rurales mediante diversas acciones encaminadas a atender las necesidades de las familias de este ejido.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso con la educación, el desarrollo rural y el bienestar social, trabajando de manera constante para atender las necesidades de todos los rincones del municipio.