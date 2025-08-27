Alcaldesa de Sari Pérez destaca importancia del empleo formal y reactivación económica

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez, destacó la importancia del avance en el empleo formal, subrayando que 'poco a poco se están reactivando' los sectores productivos, aunque también advirtió que no se debe bajar la guardia.

A pesar del panorama incierto que enfrenta la industria debido a la amenaza de nuevos aranceles, empresas del corredor industrial de Frontera anunciaron la creación de cerca de 200 vacantes operativas, como parte de un esfuerzo conjunto para reactivar la economía local.

'Era cuestión de ver cómo se comportaba nuestra economía, pero estoy segura de que pronto vendrán más anuncios. Por lo pronto, son estos 200 empleos y esperamos que pronto sean más', expresó la edil.

La oferta de vacantes será presentada durante una jornada de empleo organizada por el Servicio Nacional de Empleo (SNE), que se realizará este jueves 28 de agosto en las instalaciones del organismo. En el evento participarán representantes de diversas empresas con presencia en la zona como: FreightCar México, Inequiza, Gamsa, Fasemex, Simsa, Hospital San Marie, OXXO y Toyota, entre otras.

La alcaldesa agradeció el respaldo del gobierno estatal, encabezado por Manolo Jiménez, así como el papel de las universidades en el fortalecimiento del perfil académico y técnico de los egresados. 'La diversificación económica ha sido clave en estos meses. Agradezco al gobernador, pero sobre todo a las universidades, por estar atentas a lo que deben incluir para mejorar la currícula', señaló.

Finalmente, subrayó la necesidad de fomentar el aprendizaje de idiomas estratégicos para la región. 'El inglés es importante, pero también el japonés, coreano y alemán, que deben ir acorde con las empresas que están aquí y las que están por llegar', puntualizó.