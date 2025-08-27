SIMAS logra inversiones en infraestructura y ahorro de agua

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, encabezó la sesión del Consejo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), donde presentó los avances en el manejo del agua y en obras de infraestructura hidráulica en el municipio, así como más recursos para el municipio.

Durante la reunión, realizada en las instalaciones del Conalep Frontera, la edil informó que, de los 12 millones de pesos asignados, ya se han invertido 8 millones en obras prioritarias, gracias a la gestión y al cumplimiento de metas financieras por parte del organismo.

Además, destacó que, gracias a la gestión del gobernador Manolo Jiménez, la federación aprobó recursos del programa Proagua, con el que Frontera contará con una inversión de 4.5 millones de pesos y Monclova de 7.7 millones de pesos.

Pérez Cantú destacó que las cuencas acuíferas se mantienen entre el 58 y 59 por ciento de su capacidad, lo cual ha sido clave para enfrentar la temporada de verano sin afectaciones mayores por desabasto. Las recientes lluvias también han contribuido de forma positiva."Era una gran pendiente que teníamos. Seguimos con buenos números, y lo que se gasta en agua será menor en esta temporada. Asimismo, SIMAS ha podido cumplir las metas de ahorro; nos reportaron 26 millones de pesos este mes, lo que nos ha permitido acceder a recursos de Conagua destinados a nuevas obras en Monclova y Frontera", declaró.

La alcaldesa detalló que se han priorizado obras en zonas con drenajes colapsados, además de la reorganización del sistema pluvial en las colonias Aviación y Praderas, donde se trabaja para mitigar los efectos de las lluvias.

Sobre el arroyo Frontera, puntualizó que se mantiene la gestión para atender esta zona vulnerable. Aunque ya se han realizado labores de limpieza, las lluvias continúan generando afectaciones. El proyecto, subrayó, cuenta con respaldo del Gobierno del Estado y permanece en diálogo con la administración federal para asegurar su ejecución.