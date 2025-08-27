Capacitación en Coahuila para Prevenir Adicciones

El Departamento de Seguridad Pública participó en una importante capacitación sobre Prevención de Adicciones, como parte del programa Vive Libre sin Drogas, impulsado por el DIF Coahuila y el Gobierno del Estado. Esta estrategia busca reforzar el trabajo de los cuerpos de seguridad mediante la adquisición de conocimientos y herramientas que contribuyan a la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes frente a los riesgos del consumo de sustancias.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó esta acción y refrendó su compromiso de seguir trabajando de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas para construir entornos más seguros para las familias fronterenses. Señaló que en Coahuila se libra una batalla frontal contra las adicciones y que la prevención debe ser una tarea compartida entre sociedad y gobierno.

El director de Seguridad Pública, Fernando González Dodero, reconoció que la capacitación constante de los elementos es clave para que la estrategia preventiva tenga impacto directo en colonias y comunidades. A su vez, la subsecretaria de Proximidad y Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública destacó la importancia de la coordinación entre los tres niveles de gobierno para atender el problema de raíz.

Durante la jornada, los policías recibieron información sobre detección temprana de factores de riesgo, métodos de intervención comunitaria y protocolos para canalizar casos a instituciones de apoyo. Con estas herramientas, la corporación contará con mayores recursos para prevenir y atender situaciones relacionadas con el consumo de drogas.

La alcaldesa subrayó que en la estrategia de seguridad, la prevención es un eje fundamental. Con programas como Vive Libre sin Drogas, Frontera reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de su niñez, adolescencia y juventud, protegiendo el presente y asegurando un mejor porvenir.