Grupo Fox Castaños y sindicato enfrentan incertidumbre arancelaria en Coahuila

El subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, externó que buscará que haya comunicación con la empresa Grupo Fox de Castaños, reconoció la persistente incertidumbre que enfrentan las empresas de la zona debido al panorama arancelario con Estados Unidos.

"Las empresas han hecho estrategias jurídico-laborales para dar certeza a los trabajadores y no perder fuentes de empleo, con base en la incertidumbre comercial con Estados Unidos, particularmente derivada de las decisiones del presidente Donald Trump", señaló el funcionario estatal.

Ante este escenario, Sisbeles destacó la coordinación entre el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para mantener la estabilidad económica y laboral en la entidad. Sin embargo, admitió que la amenaza de despidos sigue latente en la Región Centro.

El subsecretario subrayó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con los sindicatos y mantener una comunicación constante para contener los efectos de la situación económica. "Es fundamental hacer equipo con los sindicatos y mantener el diálogo abierto para dar contención y alternativas a las y los trabajadores", afirmó.

Como parte de estas acciones, el funcionario adelantó que buscará un acercamiento con la empresa Fox, ubicada en el municipio de Castaños, con el objetivo de tender un puente de comunicación entre el sindicato, los trabajadores y la empresa. La Región Centro de Coahuila, históricamente vinculada a la industria y la manufactura, enfrenta actualmente una etapa de ajustes económicos y sociales ante factores externos que impactan directamente su productividad y competitividad.