Alcalde Víctor Manuel Leija Vega entrega tecnología a Secundaria Venustiano Carranza

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte del compromiso adquirido con la Secundaria Venustiano Carranza durante la Feria de la Uva 2025, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega encabezó la entrega de computadoras de escritorio, laptops y minisplits a la institución educativa, reafirmando su compromiso con la educación y el bienestar de la juventud cieneguense.

Acompañado de la Presidenta Honoraria del DIF Municipal e integrantes del Comité de la Feria de la Uva, el edil realizó la entrega al director del plantel, Ildefonso Villarreal, de tres minisplits, tres computadoras de escritorio y tres laptops, con el propósito de fortalecer las herramientas de aprendizaje y mejorar las condiciones del entorno escolar.

Esta entrega forma parte de la primera etapa de beneficios derivados de la participación de Silvana Ferrel candidata que representó a la institución durante la Feria de la Uva, quien, gracias a su dedicación y esfuerzo, obtuvo el título de Princesa, destinando lo recaudado a favor de su escuela.

"Con estas acciones, se busca mejorar la infraestructura y el equipamiento del plantel, ofreciendo a las y los estudiantes mejores herramientas para su aprendizaje, así como espacios más cómodos y funcionales que contribuyan a su formación académica y personal", expresó el presidente municipal.

Asimismo, Leija Vega destacó que la educación es un eje prioritario de su administración, y que este tipo de logros reflejan cómo la participación activa en eventos comunitarios puede transformarse en oportunidades reales que beneficien directamente a los jóvenes y fortalezcan los lazos entre la escuela, las familias y la comunidad.

"El compromiso con la educación continua. Cada acción que realizamos busca sembrar en las nuevas generaciones el deseo de superarse y construir un mejor futuro para Cuatro Ciénegas", finalizó.

Con iniciativas como esta, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas avanza en la construcción de entornos educativos más equipados y motivadores, impulsando que las y los estudiantes cuenten con los recursos necesarios para potenciar su desarrollo y alcanzar sus sueños.