Alcalde Víctor Manuel Leija Vega transforma Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas ha destinado en lo que va del 2025 una inversión histórica superior a los 55 millones de pesos en obra pública, con el objetivo según dijo el alcalde Víctor Manuel Leija Vega, de fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad de vida de las familias.

El edil destacó que, previo a concluir el presente año, se contempla una inversión adicional cercana a los 15 millones de pesos. Dicho recurso se aplicará en acciones complementarias que permitan consolidar la infraestructura básica y avanzar en el embellecimiento urbano del municipio.

Los recursos se han orientado a proyectos prioritarios en pavimentación, alumbrado, agua potable, drenaje, así como en espacios educativos, deportivos y de recreación.

Además, el alcalde resaltó que cada obra ejecutada representa un paso hacia un desarrollo urbano más ordenado, además de ser un reflejo del compromiso de su administración por generar resultados tangibles.

La participación ciudadana ha sido un elemento determinante en la planeación de las obras, pues mediante reuniones y recorridos con vecinos se han identificado las necesidades más urgentes tanto en colonias como en comunidades rurales.

El alcalde sostuvo que este ejercicio de inversión pública no solo busca mejorar la infraestructura, sino también consolidar un modelo de gestión cercano a la gente y orientado al desarrollo sostenible de Cuatro Ciénegas.