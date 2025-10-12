Alcaldesa Laura Jiménez lidera reconstrucción de vivienda afectada por incendio en Múzquiz

Múzquiz, Coah. — En un gesto de solidaridad y compromiso con las familias del municipio, el Gobierno de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, respondió de manera inmediata a la solicitud de apoyo de una familia de la comunidad Minas La Florida, que recientemente perdió su vivienda a causa de un incendio.

El siniestro provocó la pérdida total de los muebles y daños considerables en el techo del hogar, por lo que la alcaldesa giró instrucciones para entregar láminas y barrotes, materiales que permitirán iniciar con la rehabilitación de la vivienda y contribuir a la recuperación del patrimonio familiar.

Con esta acción, el Gobierno Municipal refrenda su política de proximidad y atención directa a la ciudadanía, reafirmando su compromiso de estar cerca de la gente, sobre todo en momentos difíciles que afectan el bienestar de las familias muzquenses.

“En Múzquiz no dejamos solos a nuestros ciudadanos. Cada familia cuenta con el respaldo de su Gobierno Municipal cuando más lo necesita”, expresó la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez durante la entrega del apoyo.